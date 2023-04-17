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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de 143 bin 800 kaçak sigara ele geçirildi

AA

Denizli'de 143 bin 800 kaçak sigara ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen operasyonda 143 bin 800 kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki bir adreste arama yaptı.

Aramalarda 88 bin 600'ü filtreli toplam 143 bin 800 kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca 34 kilogram kıyılmış tütün, 10 paketlenmiş tütün, 20 bandrol, 2 kompresör ile 2 sigara sarma makinesine el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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