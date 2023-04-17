Denizli'de 143 bin 800 kaçak sigara ele geçirildi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen operasyonda 143 bin 800 kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki bir adreste arama yaptı.

Aramalarda 88 bin 600'ü filtreli toplam 143 bin 800 kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca 34 kilogram kıyılmış tütün, 10 paketlenmiş tütün, 20 bandrol, 2 kompresör ile 2 sigara sarma makinesine el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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