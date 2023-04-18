Türkiye'nin otomobili Togg Denizlililerle buluştu

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DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, Gemlik mavisi rengiyle Denizlililerin beğenisine sunuldu.

Delikliçınar Meydanı'nda sergilenen aracı vatandaşlar, yakından inceleme olanağı buldu.

Aracı görmek isteyenler sıraya girip sürücü koltuğuna oturdu.

Sergi alanına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar aracın fotoğraflarını çekti.

Aracı inceleyen Elanur Doğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Togg, kentte bir gün boyunca sergilenecek.

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