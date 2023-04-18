Denizli'de 2 aylık bebek üzerine asit dökülmesi sonucu yaralandı, bir kadın gözaltına alındı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üzerine asit isabet eden 2 aylık bebeğin yoğun bakımda tedavisine başlandı, bir kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre Kerzi Y. (40), ayrı yaşadığı eşi Gökhan Y'nin (40) Özbekistan uyruklu S.G. ve 2 aylık bebekleri ile birlikte yaşadıkları Asmalıevler Mahallesi'ndeki apart daireye gitti.

Burada eşiyle tartışan Kerzi Y, yanında getirdiği asiti kucağında bebeğini tutan S.G'ye attı. Yakıcı sıvı, 2 aylık bebeğin üzerine isabet etti.

Yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Kerzi Y. ise Fatih Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.



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