10 ilde hırsızlık yapan cezaevi hükümlüsü Denizli'de yakalandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, son 1,5 yılda 10 ilde hırsızlık olayına karışan 73 yaşındaki hükümlü bir iş yerine girmeye çalışırken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kocabaş Mahallesi'nde 3 iş yerinde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yaklaşık 2 yıl önce cezaevinden izinli çıkan A.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli aynı mahallede bir iş yerine girmeye çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan A.K'nin son 1,5 yılda Samsun, Bursa, Muğla, Kocaeli, Ordu, Mersin, Ankara, Antalya, Edirne, Tekirdağ'da hırsızlıklara karıştığı, bu kentlere de genellikle otostopla gittiği belirtildi.





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