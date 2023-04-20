Denizli'de arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi

AA

Denizli'de arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de şehit aileleri ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı arifesinde, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Denizli Vali Yardımcı Mehmet Okur, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer protokol üyeleri, mezarları ziyaret edip buradaki şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra polis şehitliğine giden protokol üyeleri, şehit polislerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri şehitlik ziyaretlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne geçerek, burada kalan çocuk ve gençlerin bayramını kutladı.

Protokol üyeleri, daha sonra aynı yerleşkede bulunan huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek onların bayramını tebrik etti.

Vali Yardımcısı Okur beraberindekilerle, şehit Özel Harekat Polis Memuru Anıl Kemal Kurtul'un ailesini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 ilde hırsızlık yapan cezaevi hükümlüsü Denizli'de yakalandı
YEREL HABERLER 10 ilde hırsızlık yapan cezaevi hükümlüsü Denizli'de ...
Merkezefendi zor deplasmanda 
YEREL HABERLER Merkezefendi zor deplasmanda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev hanımlarına emeklilik hakkı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev hanımlarına emeklilik hakkı ...
Eşinin sevgilisinden olan bebeğe asitli sıvı atan kadın, kara çarşafla eve gelmiş
YEREL HABERLER Eşinin sevgilisinden olan bebeğe asitli sıvı atan ...
Denizlispor kazanamazsa düşecek
YEREL HABERLER Denizlispor kazanamazsa düşecek
Eşinin sevgilisinden olan bebeğin üzerine asitli madde attı
YEREL HABERLER Eşinin sevgilisinden olan bebeğin üzerine asitli ...
GÜNCELLEME - Denizli'de 2 aylık bebek üzerine asit dökülmesi sonucu yaralandı, bir kadın tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Denizli'de 2 aylık bebek üzerine asit ...
Denizli'de 2 aylık bebek üzerine asit dökülmesi sonucu yaralandı, bir kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli'de 2 aylık bebek üzerine asit dökülmesi ...
Türkiye'nin otomobili Togg Denizlililerle buluştu
YEREL HABERLER Türkiye'nin otomobili Togg Denizlililerle buluştu
Denizli'de Kadir Gecesi idrak edildi
YEREL HABERLER Denizli'de Kadir Gecesi idrak edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.