Denizli'de jandarmadan sürücü ve yolculara emniyet kemeri eğitimi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarma trafik ekipleri, emniyet kemeri takmadığı belirlenen yolcu ve sürücülere, kontrol noktasında simülatörle eğitim verdi.



Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde, kazaların önlenmesi ve güvenli yolculuğun sağlanması amacıyla trafik denetimlerini sıklaştırıldı.

Denizli-Antalya kara yolu üzerindeki Tavas Makası mevkisinde araçları durduran ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti.

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücü ve yolculara, simülatörün bulunduğu kamyonette, emniyet kemerinin önemi uygulamalı eğitimle anlatıldı. ​​​​​​​



Eğitime katılan sürücülerden Ali Toksoy, AA muhabirine, eğitimi son derece yararlı bulduğunu söyledi. Emniyet kemeri takmadığı için pişman olduğunu kaydeden Toksoy, "Bundan sonra arabaya binince ilk işim kemerimi takıp hayata bağlanmak olacak." ifadelerini kullandı.

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