AK Parti Denizli İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş!

DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Parti binasında gerçekleştirilen programda, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve milletvekili adayları katılımcılarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yücel Güngör, İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve dünyaya barış getirmesi temennisinde bulunan Güngör, şunları kaydetti:

"AK Parti ailesi olarak her zaman milletimizin yanında yer aldık ve almaya devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim hedefimiz güçlü bir Türkiye. Bu hedefimize ulaşmak için de hep birlikte çalışacağız ve başaracağız. Birliğimiz, kardeşliğimiz, huzurumuz daim olsun."​​​​​​​

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