Denizli'de kilometrelerce ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari aracın kilometrelerce ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki Menderes Bulvarı'nda yol yapım çalışması nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Alternatif güzergahı kullanmak istemeyen hafif ticari aracın sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürmek pahasına kilometrelerce ters yönde ilerledi.

Bazı sürücüler, ters yönde giden sürücüye, korna çalarak tepki gösterdi.

Sürücü bir süre sonra bağlantı yolundan normal güzergaha geçerek yolculuğunu sürdürdü.

O anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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