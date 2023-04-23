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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde bayram tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu gözleniyor.

Kent merkezine 120 kilometre mesafedeki Çivril ilçesi sınırlarındaki gölü, Ramazan Bayramı tatili boyunca çok sayıda doğasever ziyaret etti.

Doğaseverler, göl kıyısındaki mesire alanında piknik yaptı ve yürüyüş alanında gezintiye çıktı. Ziyaretçiler, her yıl mayıs ayı sonunda açan nilüferlerden önce gölde biten su papatyalarını görme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Emin Eryılmaz, gölün insana huzur veren bir dinginliği olduğunu dile getirdi.

Bu yıl nilüferlerin henüz açmadığını ve tekne turlarının henüz başlamadığını ifade eden Eryılmaz, yine de keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Suyun belirli kısımlarında papatya çiçeklerini görmek mevcut. Manzara muhteşem ve görmeyenlerin burayı mutlaka görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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