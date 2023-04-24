DSİ, Denizli'ye 10 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu yapıyor

DENİZLİ (AA) - DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Denizli'ye yapacakları 10 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşaatının devam ettiğini bildirdi.

Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.



Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktıklarını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda suyun önemi ile birlikte korunması ve depolanmasının her geçen gün büyük önem arz etmeye başladı. Denizli'nin merkezine yeterli su temini sağlamak için Çakmak Mahallesi'ne 10 bin metreküplük içme suyu deposu inşa edeceğiz. Bu kapsamda kazı çalışmalarında sona gelinmiş olup, imalat çalışmalarına başlanacaktır. 56 milyon liralık proje ile 10 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu ve terfi istasyonu inşa edilecek." ​​​​​​​





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