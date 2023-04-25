Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan esnaf, hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde sahibi olduğu pastanenin önünde oturan Doğan Göktaş (43), yanına gelen Halil İbrahim O. tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu.

Şüpheli olay sonrası, 20 AAZ 544 otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktaş'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki incelemede 7 boş kovan bulan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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