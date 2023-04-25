GÜNCELLEME - Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan esnaf, hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde sahibi olduğu pastanenin önünde oturan Doğan Göktaş (43), yanına gelen Halil İbrahim O. tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu.

Şüpheli olay sonrası, 20 AAZ 544 otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yerindeki incelemede 7 boş kovan tespit edildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa süre sonra 2711 Sokak'ta yakaladı.

Söz konusu araçtaki incelemede suç aleti tabanca da ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.