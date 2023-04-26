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Denizli'de esnafı silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

AA

Denizli'de esnafı silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinin önünde oturan esnafı silahla vurarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

Dün Doğan Göktaş'ın (43), sahibi olduğu pastanenin önünde otururken öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Halil İbrahim O'nun emniyetteki işlemi tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Halil İbrahim O'nun ifadesinde, eşinden ayrılmasına neden olduğu için Doğan Göktaş'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan Göktaş'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.

Yeni Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde sahibi olduğu pastanenin önünde oturan Doğan Göktaş (43), yanına gelen Halil İbrahim O. tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan şüpheli kısa süre sonra yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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