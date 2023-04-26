Denizli'de esnafı silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Her gün limonlu su içtiğinizde vücudunuza ne olur?

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinin önünde oturan esnafı silahla vurarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

Dün Doğan Göktaş'ın (43), sahibi olduğu pastanenin önünde otururken öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Halil İbrahim O'nun emniyetteki işlemi tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Halil İbrahim O'nun ifadesinde, eşinden ayrılmasına neden olduğu için Doğan Göktaş'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan Göktaş'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.

Yeni Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde sahibi olduğu pastanenin önünde oturan Doğan Göktaş (43), yanına gelen Halil İbrahim O. tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan şüpheli kısa süre sonra yakalanmıştı.

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