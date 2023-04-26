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Denizli Pamukkale'de AK Parti, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz etti

AA

Denizli Pamukkale'de AK Parti, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz etti

DENİZLİ (AA) - AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, seçimlerde CHP adına görev yapacak sandık görevlilerinin bulunduğu listeye, ilçe seçim kuruluna geç teslim edildiği iddiasıyla itirazda bulunduklarını bildirdi.

Gökbel, Pamukkale İlçe Seçim Kurulu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partilerin sandıklarda görev yapacak asil ve yedek üye listelerini seçim kurullarına, 23 Nisan 2023 saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerektiğini hatırlattı.

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığının ilgili listeyi saatini geçirerek sunduğunu savunan Gökbel, 437 asil ve yedek üyenin isminin yazılı olduğu listenin 23 Nisan 2023 günü saat 17.05'te teslim edildiğini, bunun da tutanak altına alındığını ifade etti.

Gökbel, şöyle konuştu:

"CHP yöneticileri, saatini geçirerek bu listelerini teslim etmiş bulunmaktalar. Olayla ilgili hukuki süreç olduğu için çok fazla yorum yapamayız. Bu Yüksek Seçim Kurulunun ya da ilçe seçim kurulunun vereceği bir karardır. Hukuki sürecin içerisinde konunun dikkatle takipçisi olacağız.

Elbette ki seçim ciddiyet işidir. Ciddiyetle ve hassasiyetle takip edilmesi gereken bir meseledir. Dolayısıyla sandığına sahip çıkma çağrısı yapanlar maalesef bir kez daha görüyoruz ki orada da sınıfta kaldılar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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