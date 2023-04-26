Denizli'de genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 24 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir markette kasiyer olarak çalışan Ç.U'nun aynı markette müdür olarak görev yapan erkek arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, öğle saatlerinde eve geldiğinde, kız arkadaşını evde hareketsiz bulduğunu ileri sürdü.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ç.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemede boş içki şişeleri bulundu. Ç.U'nun erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Cenaze, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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