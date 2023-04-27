Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi yakalandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda aralarında bir avukatın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, emeklilere kolay şekilde kredi vermeyi vadederek maaşlarını haczeden şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Üç ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Denizli, Aydın, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda aralarında avukat Ş.G'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, senet, ajanda ve benzeri evraka el kondu. 11 uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 22 ilde 97 emekliyi yaklaşık 8 milyon lira dolandırdıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemi tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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