Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası Denizli'de devam ediyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de iki gün önce başlayan Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası sürüyor.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'ndeki etkinlikte yaptığı açıklamada, organizasyona 59 ilden yaklaşık 3 bin 800 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın yıldızlar ve minikler kategorilerinde yapıldığını belirten Uğuz, "Bizim sayı bakımından en büyük organizasyonumuz. Ayrıca bu sene şampiyonaya, muhtemelen coğrafi konumu bakımından, Denizli'de olması sebebiyle büyük bir teveccüh var. Geçen sene aynı şampiyonayı 2 bin 300 sporcuyla yapmıştık. Bu sene 3 bin 800 gibi bir katılım var. Rekor bir katılım. 2009 yılından beri böyle bir katılım görülmemişti." dedi.

Uğuz katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Tabii bu bizim için çok iyi. Bu çocuklar karatenin geleceği, ümit vadediyor. Ailelerin çok ilgili olduğunu görüyoruz. Antrenörlerimizin beklentisi çok büyük. İnşallah başarıyla bu 6 günün sonunda yüzümüzün akıyla bu büyük organizasyonu bitirmiş olacağız."

Vali Yardımcısı Mehmet Okur da, sporun toplumun her kesimini birleştiren, azim ve kararlılığını artıran bir güç olduğunu belirtti.

Şampiyona, 30 Nisan Pazar günü sona erecek.

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