Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Harris ile anlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Manny Harris'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hapoel Holon takımında forma giyen 33 yaşında ve 1,96 metre boyundaki oyun kurucuyla anlaşmaya varıldı.

Ligde son 5 maçını kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, puan cetvelinde 12. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.