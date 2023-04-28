Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Denizli'de konser verdi

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Denizli'de Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleştirilen konserde Brahms, Çaykovski, Bizet'in klasik eserleri seslendirildi.

Şef Deliorman, "Bu sene bizler için çok önemli. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda orkestramızın 197'inci sezonunu bitirmek üzereyiz. Bu ülkemiz için çok kıymetli, çünkü bu kadar eski bir kültür sanat kurumunun bir örneğini dünyada bulmak çok güç. Orkestramız çok değerli bir kültür mirası." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da orkestrayı kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.