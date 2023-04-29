Denizli'de sahte içkiden ölüm iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içki içtiği değerlendirilen kişi evinde ölü bulundu.
Fatih Mahallesi'nde yaşayan Talip Kızakoğlu'dan (62) haber alamayan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, sahte içkilerin tespit edildiği evde Kızakoğlu'nu hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Kızakoğlu'nun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
Cesedin yanında bulunan içkiler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.