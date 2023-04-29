Çivril'de hayvan pazarı 4 Mayıs'ta açılıyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde Şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı, 4 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.



Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada çevre illerde görülen şap vakaları nedeniyle 8 Mart 2023 tarihinde kapatılan Çivril Belediyesi Hayvan Pazarı'nın 4 Mayıs 2023 Perşembe günü itibariyle açılacağı bildirildi.





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