Çivril'de kurtlar, 10 koyunu telef etti

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde ağıla giren kurtlar 10 koyunu telef etti.

Yahyalı Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiren Orhan Yıldız, yem vermek için girdiği ağıldaki 10 koyunu telef edilmiş olarak buldu.



Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekibi inceleme yaptı. ​​​​​​​

Koyunların kurtlar tarafından telef edildiği tespit edildi.



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