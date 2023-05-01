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Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA

Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'ndeki gazinoda bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Hüseyin Mestan Çulhaoğlu tüfekle vurularak öldürüldü, G.Ç, M.K, A.Ç. ile M.Ö. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazinoyu işleten Y.D. jandarma ekibince gözaltına alındı.

Y.D, karakoldaki ifade işleminin ardından Çivril Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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