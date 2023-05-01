Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüş ve mitingle kutlandı.

Kentte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan katılımcılar, mitingin düzenleneceği Ulus Caddesi ile Tokat Caddesi kavşağına kadar yürüdü.

Katılımcılar burada oluşturulan güvenlik noktalarında aramalardan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alındı.

Gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Etkinlikte, sendika ve işçi temsilcilerinin konuşmalarının ardından konser verildi.

Kutlamalara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

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