İskenderun'da Şeyma öğretmen adına kurulacak kütüphane için Denizli'den 500 kitap toplandı

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DENİZLİ (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hayatını kaybeden öğretmen Şeyma İyiol'un adını taşıyacak kütüphane için Denizli'de 500 kitap toplandı.



Ulusal Kelebek Projesi kapsamında 10 yıldır 32 kütüphanenin kurulmasına öncülük eden Yelda Yolay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'na kurulacak 33. kütüphane için Denizli'deki bir alışveriş merkezinde kitap toplama kampanyası başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın da katıldığı etkinlik kapsamında vatandaşlar Şeyma öğretmen adına kurulacak kütüphane için kitap, depremzede çocuklar için de oyuncak bağışında bulundu.

Amacının depremzede vatandaşlara umut olmak olduğunu söyleyen Yelda Yolay, gazetecilere, "Çocuklara kitap ve oyuncak desteği sağlamak, bu konuda bir farkındalık yaratmak istedik. Denizli bu konuda gerçekten çok duyarlı. Türkiye çok duyarlı. Türkiye'nin başka yerlerinden de telefonlar aldım. Kampanyaya destek olan herkese teşekkür ediyorum. Kitapları mayıs ayı içerisinde İskenderun'a götürerek Şeyma İyiol öğretmenimizin adını yaşatacak olan kütüphanemizi kuracağız." dedi.

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