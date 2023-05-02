Denizli'de gazinodaki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde bir gazinoda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Gürpınar Mahallesi'ndeki bir gazinoda 30 Nisan gecesi yaşanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan işletmeci Y.D. ile T.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.



Silahlı kavganın, müşteri olarak gazinoya gelen Hüseyin Mestan Çulhaoğlu'nun hesaba itiraz etmesi sonrası çıktığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan 4 yaralının tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

İlçedeki bir gazinoda çıkan silahlı kavgada müşteri Çulhaoğlu tüfekle vurularak öldürülmüş, G.Ç, M.K, A.Ç. ile M.Ö. yaralanmıştı.

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