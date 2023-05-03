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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de 13 yaşındaki çocuğu palayla kovalayan kişi tutuklandı

AA

Denizli'de 13 yaşındaki çocuğu palayla kovalayan kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisini sokakta palayla kovalayan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D. isimli çocuğu 1 Mayıs'ta sokakta palayla kovalayan 63 yaşındaki E.D'yi gözaltına aldı.

İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, ifadesinde, S.D'yi yeğeniyle görüşmemesi konusunda uyardığını ancak kendisini dinlemediği için sinirlendiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, çocuğun palayla kovalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının çocuğu palayla kovalaması, daha sonra bir markete kaçan S.D'nin peşinden gitmesi yer alıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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