Denizli'deki silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın önünde 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Gerzele Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'nde bir apartmanın önünde Murat Avcı'nın (24) dün yaşanan silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası polise teslim olan ve gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.Ö'nün ifadesinde 2 yıl önce kendisini bıçaklaması sonrası oluşan husumet nedeniyle Avcı'yı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.