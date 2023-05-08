Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 zanlı tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 1 haftada, belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Yapılan aramalarda 4 kilo 182 gram skunk, 132 gram metamfetamin, 264 içimlik bonzai, 60 gram eroin, 10 gram esrar, 45 sentetik ecza hap, 6 ekstazi, hassas terazi, tabanca, mermi, 8 silah gövdesi, 8 şarjör, 5 silah sürgüsü ve tabanca susturucu aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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