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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Denizli'de konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Denizli'de konuştu:

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz bu ülkede önce huzur getireceğiz. Önce hukuk ve hakkaniyet. Devlete güveni yeniden kuracağız. Devleti yeniden inşa edeceğiz." dedi.

İnce, Kınıklı Amfi Park'da düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda vatandaşlara seslendi.

Ülkenin kaderine gençlerin el koyması gerektiğini belirten İnce, "Şu anda Denizli'de gençler örgütlendi Muharrem Hocalarını karşılamaya geldi. Bugün ve yarın herkes üç kişiyi ikna edecek." ifadelerini kullandı.

İnce, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde güzel işlere imza atacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz bu ülkede önce huzur getireceğiz. Önce hukuk ve hakkaniyet. Devlete güveni yeniden kuracağız. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Sizin umutlarınız çalınmayacak. Sonra işe girmelerde ve kamuda yükselmede liyakat esas olacak. Kamu İhale Kanunu, rekabete açık bir şekilde yapacağız. Gençler teknolojiyle tanışacak. Öğrenim yaşamı boyunca iletişim vergisi ödemeyecek gençler."

Millet oyunu kendisinden yana kullanırsa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oturmayacağını, orayı gençlere vereceğini anlatan İnce, "Milli gelirin yüzde 2'sini tarıma ayıracağız. Bizim gençlerimiz iyi beslenecek. Gençlerimiz et yiyecek, süt içecek, balık yiyecek, yumurta yiyecek. Evinin yanındaki okulda okuyacaksınız. Eğitimin niteliğini yükselteceğiz. Okulu bitirdiğinizde iş bulacaksınız." diye konuştu.

Akıl, ahlak, adalet, bilim, matematik, kuantum ve füzyon diyerek değişimi yapacaklarını kaydeden İnce, "Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz. Oralarda kalmak yok. Oralarda okuyacaksınız, gelip memlekete hizmet edeceksiniz. Memleketi terk etmek yok. Bu memleket bizim. Köylerini, sokaklarını biz temizleyeceğiz. Ormanlarına birlikte bakacağız, bunu sizle birlikte yapacağız. Umutlarınızı yeşertin ve yükseltin." dedi.

İnce, daha sonra geçmiş doğum günü için getirilen pastadaki mumları üfledi, partisinin milletvekili adaylarını tanıtarak güvercin uçurdu.

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