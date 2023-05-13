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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Fatih Güler

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Rathan 7, Ayberk Olmaz 5, Hamilton 18, Altan Erol 3, Gielo, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Harris 13, Muhammed Doğan Şenli

Galatasaray Nef: Russell 16, Ennis 12, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 13, Ristic 17, Berke İsmailçebi 2, Sedat Ali Karagülle 3, Mahir Ağva, Caloiaro 2, Ege Tan Yıldızoğlu 3, Muhaymin Mustafa 7

1. Periyot: 18-14

Devre: 30-37

3. Periyot: 39-58​​​​​​​


DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-53 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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