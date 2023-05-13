Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Fatih Güler
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Rathan 7, Ayberk Olmaz 5, Hamilton 18, Altan Erol 3, Gielo, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Harris 13, Muhammed Doğan Şenli
Galatasaray Nef: Russell 16, Ennis 12, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 13, Ristic 17, Berke İsmailçebi 2, Sedat Ali Karagülle 3, Mahir Ağva, Caloiaro 2, Ege Tan Yıldızoğlu 3, Muhaymin Mustafa 7
1. Periyot: 18-14
Devre: 30-37
3. Periyot: 39-58
DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-53 yendi.