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Pamukkale'de "Uluslararası Dünya Müzeler Günü" yoğunluğu

AA

Pamukkale'de "Uluslararası Dünya Müzeler Günü" yoğunluğu

DENİZLİ (AA) - "Uluslararası Dünya Müzeler Günü" dolayısıyla ücretsiz gezilebilen Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de yoğunluk yaşandı.

Ziyaretçiler, pamuksu beyazlıktaki travertenlerde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

Ören yerine gelen çocuklar şifalı termal suyun oluşturduğu havuzlarda keyifli zaman geçirdi.

Manisa'dan gelen 54 yaşındaki Fatma Tokdemir, AA muhabirine, bölgenin inanılmaz güzel olduğunu söyledi.

Tokdemir, yakınlarına bölgeye görmesi için tavsiyelerde bulunacağını anlatarak, "Hep turistler mi gelecek az da yerliler gelsin. Bu güzellikleri görmemiz, yaşamamız lazım. İnsan ömründe bir defa da olsa görmesi gereken yerlerden bir tanesi. İnşallah bu güzellikleri hep yaşarız. Allah'ın bize verdiği nimetlerden biri çok şükür. Ülkemizin güzellikleri çok güzel." ifadelerini kullandı.

Okul gezisiyle bölgeye gelen Kevser Ünal da gün boyunca unutamayacağı anlar yaşadığını belirtti.

Öte yandan ören yerini bugün saat 08.00'den bu yana ​​​​6 bin 900 kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Ören yeri, saat 23.00'e kadar ücretsiz görülebilecek.


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