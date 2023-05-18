Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 1 Mayıs'ta elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan kalıp ustası, yaşam savaşını yitirdi.



Zafer Mahallesi 2029 sokaktaki bir inşaatta beton dökmek için yerleştirilen vinç, üstünden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

Bu sırada vincin üstünde bulunan kalıp ustası Aykut Durmuş (32), elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durmuş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Durmuş, bugün hayatını kaybetti.

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