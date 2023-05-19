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DENİZLİ (AA) - Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi, Melek Mosso konser verdi.

Merkezefendi ilçesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Program sırasında 200 metrelik Türk bayrağı açıldı, İzmir Marşı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Daha sonra Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı (MKM) yanındaki alanda Melek Mosso, konser verdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise performansından dolayı şarkıcıyı kutlayarak katılımcılara teşekkür etti.

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