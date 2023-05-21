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Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Sinem Tetik

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Altan Erol 15, Rathan 3, Gielo 4, Hamilton 8, Bilgehan Diril 3, Gökhan Aydın 6, Bertan Baştan 3, Ayberk Olmaz 8, Harris 21

Anadolu Efes: Larkin 10, Beaubois 13, Bryant 12, Clyburn 3, Zizic 10, Doğuş Balbay, Furkan Haltalı 6, Egehan Arna 12, Buğrahan Tuncer 21, Dunston 7

1.Periyot: 17-21

Devre: 33-47

3. Periyot: 50-72​​​​​​​





DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 94-71 yendi.

Ligi 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes play-off’ta Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak. Ligi dördüncü bitiren Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor’la eşleşti.

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