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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

AA

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

DENİZLİ AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan Hatice Baysal, çalışmak için gittiği Çaykarası mevkisindeki üzüm bağında, yakınları tarafından başından ve sırtından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baysal'ın öldüğünü belirledi. Cenaze, otopsi işlemi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Baysal'ın komşusu H.M'yi (51) gözaltına aldı. H.M'nin ilk sorgusunda cinayeti kendisinin işlemediğini söylediği öğrenildi.

- "Kardeşimi tehdit ediyordu"

Hayatını kaybeden Hatice Baysal'ın kardeşi Salih Baysal, morg önünde gazetecilere, H.M'nin daha önce kardeşini darbettiğini, bu olayın güvenlik kamerasınca da görüntülendiğini, kardeşinin savcılığa başvurup zanlı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Kardeşinin zanlı tarafından sürekli tehdit ettiğini de kaydeden Baysal, "Kardeşimi ceza alacağı için sürekli tehdit ediyordu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan otopsi işleminin ardından yakınları tarafından alınan Baysal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Avşar Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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