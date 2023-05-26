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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor Başkanı Uz'dan beraberlik çağrısı

AA

Denizlispor Başkanı Uz'dan beraberlik çağrısı

DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, Denizlispor'un Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, şehir olarak bütünleştikleri taktirde kulübün hak ettiği yerlere geleceğine inandığını belirtti.

Denizlispor Kulübünün 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Uz, 1966 yılında Denizli sevdalıları tarafından kurulan ve geride kalan 57 yılda Türk futboluna büyük değerler katan Denizlispor Kulübünün şehrin ortak paydası olduğuna işaret etti.

Denizlispor'a hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını anlatan Uz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir zaman bir pişmanlık ya da umutsuzluk içinde olmadık. Şu anda istediğimiz yerde değiliz ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da camia olarak birlik beraberlik içerisinde kalarak zor günleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Kişiler gelir geçer ama Denizlispor Kulübü hep var olacaktır. Kulübümüzün 57. Kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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