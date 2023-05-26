İyi olacak yaralı baykuşun ayağına veteriner geldi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, veteriner hekimin yolda yaralı halde bulduğu baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğadaki yaşam alanına bırakılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışan veteriner hekim Sinan Kılınç, önceki gün otomobiliyle işe giderken Kayalar Mahallesi yakınlarında yol kenarında yaralı olduğunu düşündüğü baykuşu fark etti.

Kılınç, yaralı baykuşu görev yaptığı merkeze götürdü.

İç kanama geçirdiği belirlenen kuşun tedavisi devam ediyor.

Yaralı baykuşun, bir süre daha merkezde kaldıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.





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