Denizli'de ağaca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çamlaraltı Mahallesi'ndeki Üniversite Caddesi'nde Yılmaz Kartav yönetimindeki 20 U 3469 plakalı otomobil, kaldırımdaki ağaca çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kartav'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



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