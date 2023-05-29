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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de iki ev ile bir ahır yandı, 30 küçükbaş hayvan telef oldu

AA

Denizli'de iki ev ile bir ahır yandı, 30 küçükbaş hayvan telef oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan yangında iki ev ile bir ahır kullanılamaz hale geldi, 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kocayaka Mahallesi'nde Hasan Çilimli'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler yan taraftaki başka bir ev ile Çilimli'ye ait ahıra sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki ev ile ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.



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