Denizli'nin Çivril ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı.

İlçede dün başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle Gümüşsu Mahallesi'nde Tavuloğlu Deresi taştı. Buradaki yolun trafiğe kapanması nedeniyle bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sürüyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.