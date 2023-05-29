Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 13 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Acıpayam Bulvarı'nda 16 Mayıs'ta sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Amine Akkalp'a (34) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkalp'ı ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Akkalp, müdahaleye rağmen yaşam savaşını yitirdi.

Akkalp'ın cenazesi Akköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.









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