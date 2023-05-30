Denizli'de sahte alkol üretip ticaretini yapan kişi tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de sahte alkol üretip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte bir evin çatı katında sahte alkol imalatı yapıldığı tespit edildi.

Şüphelinin adresine gerçekleştirilen operasyonda 519 şişe sahte alkollü içki, 650 litre etil alkol,10 bin 671 sahte bandrol, 11 orijinal bandrol, 16 bin 250 kaçak alkol yapımında kullanılan boş şişe, 7 bin 332 sahte etiket, 2 bin 818 alkollü içki şişesi kapağı, 2 bin 200 alkollü içki kapak kapüşonu, tabanca, 2 şarjör, av tüfeği ve ona ait 179 fişek ve alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kaçak, sahte alkollü içki imal etme ve ticaretini yapma" suçundan tutuklandı.

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