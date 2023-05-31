CHP İl Başkanı Horzum, seçim sonuçlarını değerlendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Ali Osman Horzum, Millet İttifakı'nın il başkanlarıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı olarak kentte 4 milletvekili çıkardıklarını ve aldıkları oy oranının önemli olduğunu belirtti.

Yerel seçimler için çalışacaklarını belirten Horzum, "Denizli genelinde 320 bin vatandaşın oylarını neden alamadığımıza dair muhasebe yapacağız ve bugünden itibaren yerel seçimler için sahaya çıkacağız." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin "Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti ve istifa çağrıları var. Siz Kılıçdaroğlu'nun yanında mısınız?" sorusunu Horzum, şu şekilde cevapladı:

"Cumartesi günü milletvekillerimiz ile kapalı grup toplantımız var. Benim şahsi fikrim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için şanstır. Kılıçdaroğlu, yan yana gelemediğimiz arkadaşlarımızı kucaklamış, sağcısı solcusu ile birleşmeye ihtiyacı olduğunu söylemiştir. Tepkilere rağmen geri adım atmamıştır. Ben genel başkanımızın doğruları yaptığına inanıyorum. Bir şeyleri eksik, yanlış anlattık. Kemal Bey bu ülke için bir şanstır. Yanındayız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.