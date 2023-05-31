Denizli'de trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

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Denizli (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren 70 yaşındaki Nail Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Dün Denizli'den Uşak istikametine giden Mustafa B'nin kullandığı 46 AEN 957 plakalı otomobil, Çelik'in idaresindeki 20 APR 070 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada Çelik yaralanmıştı.

Çelik, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.



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