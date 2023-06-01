AK Parti'li Durmaz'dan Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'a propaganda tepkisi

DENİZLİ (AA) - AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda seçim yasaklarını ihlal ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a tepki gösterdi.



Fatih Durmaz, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Şeniz Doğan hakkında Denizli Merkezefendi 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Şeniz Doğan'ın seçim sırasında sandıklarda dolaşarak propaganda yapma, diğer sandıkları gezme hakkının olmadığını kaydeden Durmaz, şöyle dedi:

"Olayın bizzat sebebi olan ve kanunları çiğneyen, seçim günü propaganda yapan, seçim mevzuatından bihaber şekilde hareket eden, hatta daha sonrasında kamu görevi yaptığını unutarak ilçe seçim kuruluna müracaat ederek CHP adına itiraza yetkili kişi belgesi alıp o belge ile sandıkları dolaşan Şeniz Doğan, kendisine yine bir mağduriyet çıkarmak istemektedir. Kendisine tavsiyemiz biraz daha dişini sıkıp 2024 yılı Mart ayını beklemesidir. O güne kadar seçim mevzuatını iyice öğrenerek hareket etmesi kendisini de rahatlatacaktır."





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