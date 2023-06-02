Manisa ve Denizli'de selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa ve Denizli'de selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor

AA

Denizli ve Manisa'da meydana gelen sel sonrası bölgede başlatılan altyapı ve özellikle tarım arazilerinde yürütülen hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Manisa ve Denizli'de selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor

DENİZLİ/MANİSA (AA) - Denizli ve Manisa'da meydana gelen sel sonrası bölgede başlatılan altyapı ve özellikle tarım arazilerinde yürütülen hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Pamukkale'ye bağlı Akköy, Karahayıt, Korucuk ve Uzunpınar mahallelerinin çeşitli bölgelerde 31 Mayıs'ta meydana gelen sel ile su baskınları sonucu cadde, iş yerleri, tarım arazisi ve evlerde hasar oluştu.

Başta AFAD, jandarma, itfaiye, belediyeler olmak üzere diğer ilgili kurumlardan görevliler selin izlerini silmek için çalışıyor.

Şiddetli sağanak 4 mahalledeki 1500 dekar tarım alanında zarar oluşturdu. Suya kapılan 6 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca bir alabalık işletmesi ve 16 ev selde hasar gördü.

Akköy Mahallesi'nde ev ve dükkanlar temizlenirken, mahallelerde zarar gören altyapı çalışmaları sürdürülüyor, elektrik ve telefon hatları tamir ediliyor.​​​​​​​

- Manisa'daki tarım alanlarında inceleme sürüyor

Manisa'da başta Sarıgöl ve Saruhanlı ilçeleri olmak üzere 6 ilçede etkili olan sağanak ve dolunun ardından, tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekipleri, tarım arazilerinde kontrollerini devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre 6 ilçede yaklaşık 16 bin dekarlık tarım alanında su baskını ve dolu yağışının etkili olduğunu söyledi.

Hasarın daha çok tütün, mısır, domates, buğday ve pamuk gibi ürünlerde yoğunlaştığına dikkati çeken Öztürk, "Özellikle dolu yağışının etkili olduğu yerlerdeki hasarlarımız biraz daha yüksek. Aşırı yağış kaynaklı olan hasarlarda da daha çok bağ alanlarımızda daha çok bir zararımız yok. Burada ekiplerimiz sahada çalışmalarını yaptılar, hala da devam ediyorlar." dedi.

Öztürk, Manisa'nın sigortalı tarım alan oranının yüksek olduğu illerden biri olduğuna işaret etti.

Özellikle bağ alanlarının çoğunun sigortalı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Şunu unutmamamız gerekiyor. Dünyada iklim değişikliği var. Bunun sonucunda farklı dönemlerde aşırı yağış ortaya çıkıyor. Dolaysıyla ürünümüzü koruyan en önemli mekanizma tarım sigortalarıdır. Burada da devletimiz sigorta primlerinin yarısını karşılıyor." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
AK Parti'li Durmaz'dan Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'a propaganda tepkisi
YEREL HABERLER AK Parti'li Durmaz'dan Merkezefendi Belediye Başkanı ...
Denizlisporlu futbolculardan veda mesajları
YEREL HABERLER Denizlisporlu futbolculardan veda mesajları
DENİZLİ'DE SAĞANAK; MAZGALLAR TIKANDI, CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU (2)  
YEREL HABERLER DENİZLİ'DE SAĞANAK; MAZGALLAR TIKANDI, CADDE VE ...
Denizli'de sağanak; mazgallar tıkandı, cadde ve sokaklar suyla doldu (2)
YEREL HABERLER Denizli'de sağanak; mazgallar tıkandı, cadde ve ...
GÜNCELLEME - Denizli'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Denizli'de sağanak etkili oldu
Denizli'de sağanak; mazgallar tıkandı, cadde ve sokaklar suyla doldu
YEREL HABERLER Denizli'de sağanak; mazgallar tıkandı, cadde ve ...
Denizli'de trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü
YEREL HABERLER Denizli'de trafik kazasında yaralanan motosiklet ...
Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Denizli'de 13 kilo 800 gram esrar ile 1300 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli'de 13 kilo 800 gram esrar ile 1300 kök ...
Denizli'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Denizli'de sağanak etkili oldu
Denizli'de kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu (2)
YEREL HABERLER Denizli'de kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu (2)
CHP İl Başkanı Horzum, seçim sonuçlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Horzum, seçim sonuçlarını ...
Denizli'de kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Denizli'de kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu
Denizli'de 3 gündür aranan 75 yaşındaki kadın ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Denizli'de 3 gündür aranan 75 yaşındaki kadın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.