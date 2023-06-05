Denizli 35. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 35. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Festivalin açılışı dolayısıyla 5'i yurt dışından olmak üzere 17 tiyatro grubunun katılımıyla Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Renkli makyajları ve kostümleriyle yürüyüşe katılan tiyatrocular, dans figürleri sergileyerek vatandaşları festivale davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı konuşmada, farklı ülke ve kentlerden gelen tiyatro gruplarını ağırladıklarını belirterek, keyifli bir festival geçirmeyi, değişik kültürleri tanımayı umut ettiklerini söyledi.

10 Haziran'a kadar sürecek festivalde 17 tiyatro grubu, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kültür Merkezi ile Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda 20 oyun sergileyecek. Festivalde, bilet fiyatları 5 ve 10 lira olarak belirlendi.

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