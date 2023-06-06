Denizli'de kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin iş yerinde gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulü depoladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan aramada 17 elektronik sigara, 36 elektronik sigara, 128 elektronik sigara likidi, 22 kilo 440 gram kıyılmış tütün, 23 bin 800 dolu sigara, 42 bin 200 bandrolsüz filtreli sigara kağıdı, 20 bin sahte bandrollü filtreli sigara kağıdı, 6 kilo 510 gram nargile tütünü, 67 paket kaçak sigara, 2 sigara sarma makinesi ile 234 sigara kağıdı ele geçirildi.

Yakalanan kişi hakkında adli işlem başlatıldı. ​​​​​​​





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