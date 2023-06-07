Denizli'de birlikte yaşadığı kadını zehirle öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de birlikte yaşadığı kadını zehirle öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

AA

Denizli'de birlikte yaşadığı kadını zehirle öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu kadını zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen aynı ülke vatandaşı sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuğun yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu yargılanan sanık Sabour Sakhızadeh (21), suça sürüklenen N.K. (16) ile avukatlar hazır bulundu.

Gözaltına alındığında cinayeti itiraf eden sanık Sakhızadeh, mahkemede ilk kez ifade verdi.

Önceki ifadelerini reddeden Sakhızadeh, birlikte yaşadığı Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürdü. Sanık, evde ölü bulduğu Noorı'nın cesedini korktuğu için boş araziye attığını da iddia etti.

Sanığa suçta yardım ettiği ileri sürülen N.K. ise Afganistan uyruklu sanık Sakhızadeh ile arkadaş olduklarını, birlikte hurda işi yaptıklarını, olay günü de Sakhizadeh'in kendisini demir taşımak için evine çağırdığını ileri sürdü.

Eve gittiğinde Sakhızadeh'in kendisinden bir çuvalı taşıması için yardım istediğini iddia eden N.K, "Evden battaniyeye sarılı bir çuval çıkarttık. Yolda bekçiler bizi durdurdu. İçinde ne olduğunu sordu. İçinde demir olduğunu ve depoya götürdüğümüzü söyledik. Biraz arabanın üzerine baktıktan sonra bizi bıraktılar. Ben bir süre sonra Sakhızadeh'in yanından ayrıldım. Bu olayda hiçbir suçum yok. İçinde ne olduğunu bilmiyordum." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için sanık Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K'nin tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Afganistan uyruklu Nadia Noorı'nın (30) cesedi, geçen yıl 12 Ekim'de Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'taki boş arazide battaniyeye ve nevresime sarılı halde bulunmuştu.

Kadının İstiklal Mahallesi'ndeki evde birlikte yaşadığı aynı ülke vatandaşı erkek arkadaşı Sabour Sakhızadeh gözaltına alınmıştı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ön otopside, kadının fare zehri içirilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.

Sanık emniyetteki ilk ifadesinde, kız arkadaşıyla kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını ve akşam yemeğine fare zehri atarak cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Noorı'yı öldürdüğü öne sürülen Sakhızadeh ve ona yardım ettiği iddia edilen N.K. hakkında dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Denizli'de köprüden düşen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de köprüden düşen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ...
Denizli'de kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de kaçak sigara operasyonunda 1 kişi ...
Denizli 35. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
YEREL HABERLER Denizli 35. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 ...
Denizli'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Denizli'de jandarma ve polis ekiplerinden helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Denizli'de jandarma ve polis ekiplerinden helikopter ...
Denizli'deki selde zarar gören tren yolu onarıldı
YEREL HABERLER Denizli'deki selde zarar gören tren yolu onarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.