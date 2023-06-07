Denizli'de birlikte yaşadığı kadını zehirle öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu kadını zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen aynı ülke vatandaşı sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuğun yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu yargılanan sanık Sabour Sakhızadeh (21), suça sürüklenen N.K. (16) ile avukatlar hazır bulundu.

Gözaltına alındığında cinayeti itiraf eden sanık Sakhızadeh, mahkemede ilk kez ifade verdi.

Önceki ifadelerini reddeden Sakhızadeh, birlikte yaşadığı Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürdü. Sanık, evde ölü bulduğu Noorı'nın cesedini korktuğu için boş araziye attığını da iddia etti.

Sanığa suçta yardım ettiği ileri sürülen N.K. ise Afganistan uyruklu sanık Sakhızadeh ile arkadaş olduklarını, birlikte hurda işi yaptıklarını, olay günü de Sakhizadeh'in kendisini demir taşımak için evine çağırdığını ileri sürdü.

Eve gittiğinde Sakhızadeh'in kendisinden bir çuvalı taşıması için yardım istediğini iddia eden N.K, "Evden battaniyeye sarılı bir çuval çıkarttık. Yolda bekçiler bizi durdurdu. İçinde ne olduğunu sordu. İçinde demir olduğunu ve depoya götürdüğümüzü söyledik. Biraz arabanın üzerine baktıktan sonra bizi bıraktılar. Ben bir süre sonra Sakhızadeh'in yanından ayrıldım. Bu olayda hiçbir suçum yok. İçinde ne olduğunu bilmiyordum." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için sanık Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K'nin tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Afganistan uyruklu Nadia Noorı'nın (30) cesedi, geçen yıl 12 Ekim'de Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'taki boş arazide battaniyeye ve nevresime sarılı halde bulunmuştu.

Kadının İstiklal Mahallesi'ndeki evde birlikte yaşadığı aynı ülke vatandaşı erkek arkadaşı Sabour Sakhızadeh gözaltına alınmıştı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ön otopside, kadının fare zehri içirilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.

Sanık emniyetteki ilk ifadesinde, kız arkadaşıyla kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını ve akşam yemeğine fare zehri atarak cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Noorı'yı öldürdüğü öne sürülen Sakhızadeh ve ona yardım ettiği iddia edilen N.K. hakkında dava açılmıştı.

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